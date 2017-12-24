В Германии почти в пять раз увеличилось количество дел по подозрению в терроризме

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В ФРГ существенно возросло количество уголовных дел, возбужденных по подозрению в терроризме. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает информагентство dpa со ссылкой на представителя Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ, сообщает УНН.

По словам спикера, по сравнению с данными 2016 года, когда было зафиксировано около 250 таких дел, в 2017 году этот показатель увеличился почти в пять раз — до 1200 расследований, из которых около тысячи связанны с исламистами. Часть этих дел были переданы на местный уровень — прежде всего правоохранителям крупнейших городов Германии: Берлин, Гамбург, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне.

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Напомним, террористическая организация “Исламское государство” призвала своих сторонников к терактам в Великобритании, Франции и Германии. Картинки с провокационным изображением, не двусмысленно призывают к террористическим действиям и соответствующими лозунгами на английском, французском и немецком языках исламисты начали отправлять в мессенджерах.