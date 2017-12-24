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В КНДР отвергли новые санкции Совбеза ООН

В КНДР отвергли новые санкции Совбеза ООН

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Пхеньян отвергает новые санкции Совета Безопасности как акт войны, говорится в заявлении представителя МИД КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

"Мы полностью отвергаем вымышленную США и покоренными ими силами санкционные резолюции как грубое вмешательство, которое не уважает суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушает мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом", - говорится в заявлении.

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В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания для "достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий" со стороны Вашингтона.

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Напоминаем, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи в ответ на их последние испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Источник: УНН
Теги: ООН, КНДР, Совбез
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