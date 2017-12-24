Очереди на украинском-словацкой границе со стороны Словакии протянулись на несколько населенных пунктов

УЖГОРОД-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Очереди на украинско-словацкой границе со стороны Словакии протянулись на несколько километров и заняли одну полосу движения двух населенных пунктов, сообщает корреспондент УНН.

Очередь из фур, микроавтобусов, легковых авто в пункт пропуска “Вышне Немецке-Ужгород” достигает 6-7 километров. По словам словацких пограничных служб, это связано с массовым возвращением домой дальнобойщиков и украинских заробитчан на рождественско-новогодние праздники и началом зимнего туристического сезона.

В связи с тем, что очереди на границу заняли одну полосу движения на словацкой стороне, на дорогах дежурят усиленные наряды местной полиции. Проехать мимо очередь удается только местным жителям по предъявлению соответствующих документов о месте жительства. Ситуация осложняется и тяжелыми погодными условиями в виде сильного снега, словацкие дорожные службы не успевают его убирать.

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Преодолеть расстояние в 6-7 километров до границы удается не менее, чем за 9:00. Затем продолжается оформление грузов и их декларирование.

В то же время, на украинской стороне очереди на въезд в Словакию нет. Оформление путешествующих в направлении Украины происходит по мере пропуска из смежной стороны границы.

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Как сообщили пограничники Чопского и Мукачевского пограничных отрядов, в эти дни стартует зимний туристический сезон. Этот период традиционно ознаменовывается увеличением в несколько раз пассажиропотока и автомобилей на границе. В связи с этим по общим договоренностям со словацкими таможенниками и пограничниками было принято решение при необходимости пропускать рейсовые и туристические автобусы через грузовой терминал, а также задействовать для проезда граждан Украины полосы движения для граждан ЕС. Кроме того, на границе во всех пунктах пропуска будет увеличено количество нарядов пограничников в туристический сезон.

Напомним, 15 декабря на украинско-румынской границе в направлении “выезд” образовалась очередь.