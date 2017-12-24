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Во время обстрелов в районе Светлодарской дуги погиб украинский военный

Во время обстрелов в районе Светлодарской дуги погиб украинский военный

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате обстрела боевиков в районе Светлодарской дуги погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

“В результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил ранения, не совместимое с жизнью, в районе Светлодарской дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину”, — говорится в сообщении.

Отметим, всего за прошедшие сутки, 23 декабря, боевики трижды обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

Как сообщал УНН, 23 декабря в полночь вступили в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, обстрел
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