Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 декабря 2017 10:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Пожарные нашли одно тело в горящем торговом центре на Филиппинах

Пожарные нашли одно тело в горящем торговом центре на Филиппинах

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Пожарные нашли одно тело в торговом центру в филиппинском городе Давао, в котором возник пожар и заблокированными оказались 37 человек. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Местные власти сообщили, что пожарные нашли одно тело в горящем торговом центре, и на то, что выжили остальные 36 человек, которые оказались заблокированными в четырехэтажном здании, - "нулевые" шансы.

Мэр города Сара Дутерте-Карпио в то же время заявила, что пожарные не остановят работу, пока не найдут всех пропавших людей.

Как сообщал УНН, 24 декабря в торговом центре в городе Давао произошел пожар. Огонь заблокировал в помещении 37 сотрудников колл-центра, расположенного в здании.

Источник: УНН
Теги: пожар, Филиппины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.