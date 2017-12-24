Сотрудница полиции пострадала в результате взрыва в Днепре

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате взрыва в квартире в Днепре пострадала работница полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, передает УНН.

"Событие произошло 24 декабря около 5:30 в квартире по ул.Данила Галицкого г.Днепра. В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры - сотрудница полиции. Женщину доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства взрыва.

Сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Как сообщал УНН, 17 декабря в Киеве произошел взрыв, мужчине ампутировали кисть руки.