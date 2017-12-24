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Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Словакии

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Словакии

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В пригороде Кошице в Словакии в ДТП попал микроавтобус с украинцами, в результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщает словацкое издание Nový Čas, передает УНН.

ДТП произошло в субботу 23 декабря - столкнулись микроавтобус Renault Master, который выехал на встречную полосу, и легковушка Suzuki Ignis.

Отмечается, что в микроавтобусе находились украинцы.

В результате ДТП получили травмы семь человек: шестеро украинцев и один словак. Их, по данным издания, доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Причины ДТП и виновник аварии установливаются полицией.

Как сообщал УНН, в МИД проверяют информацию о ДТП в Румынии с украинцами.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Словакия
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