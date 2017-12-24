Новости: Происшествия
Воскресенье, 24 декабря 2017, 12:37 • Евгений Демьянов
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Словакии
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В пригороде Кошице в Словакии в ДТП попал микроавтобус с украинцами, в результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщает словацкое издание Nový Čas, передает УНН.
ДТП произошло в субботу 23 декабря - столкнулись микроавтобус Renault Master, который выехал на встречную полосу, и легковушка Suzuki Ignis.
Отмечается, что в микроавтобусе находились украинцы.
В результате ДТП получили травмы семь человек: шестеро украинцев и один словак. Их, по данным издания, доставили в больницу с травмами средней тяжести.
Причины ДТП и виновник аварии установливаются полицией.
Как сообщал УНН, в МИД проверяют информацию о ДТП в Румынии с украинцами.
Источник: УНН
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