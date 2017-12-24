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Мужчина угрожал взрывчаткой в ​​ломбарде на Запорожье

Мужчина угрожал взрывчаткой в ​​ломбарде на Запорожье

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Мелитополе в ломбард, расположенный на центральном проспекте города, зашел мужчина с коробкой и сообщил, что в ней взрывчатка. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области Олег Золотоноша в Facebook, передает УНН.

При этом неизвестный не предъявлял никаких требований, а просто покинул помещение. Работник ломбарда вызвала полицию.

Прибыв на место происшествия, полицейские вместе с сотрудниками СБУ и взрывотехниками эвакуировали граждан и проверили содержание оставленной коробки. В ней взрывчатого вещества не оказалось.

"Много сил и средств правоохранительных органов задействованы при ликвидации такого рода аварий, но эти меры необходимы для обеспечения безопасности наших граждан. Лжеминер будет обязательно задержан и получит свой срок", - сообщил О.Золотоноша.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске "заминировали" иномарку.

Источник: УНН
Теги: Запорожская область, взрывчатка, ломбард
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