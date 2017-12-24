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Украинские Национальные Новости
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воскресенье, 24 декабря 2017 22:35
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В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
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Выпуск новостей по состоянию на 14 часов 24 декабря

Источник: УНН
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