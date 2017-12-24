Аброськин: боевики "ДНР" готовят провокации в Украине накануне католического Рождества

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Боевики "ДНР" готовят провокации на неоккупированной части Украины накануне празднования католического Рождества. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председатель Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

“Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция имеет достоверную информацию о том, что по „поручению лидера ДНР“ Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде, участники так называемых акций „не будут иметь никакого отношения“ к террористической группировке ДНР”, — написал В.Аброськин.

По его словам, планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

“Обращаюсь к гражданам Украины — будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь в полицию”, — отметил В.Аброськин.

Как сообщал УНН, боевики “Л/ДНР” распространяют дезинформационные сообщения о АТО.