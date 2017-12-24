Украинский легкоатлет победил на турнире в Минске

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинский спортсмен Виктор Лонский победил на легкоатлетическом шоу по прыжкам в высоту, которое уже в третий раз прошло в Минске и имело международный статус, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.

Основными соперниками украинца были три белоруса - бронзовый призер чемпионата Европы в помещении по прыжкам в высоту Павел Селиверстов, чемпион Европы среди молодежи Дмитрий Набоков и чемпион Европы среди юниоров Максим Недосеков. На этот раз победа осталась за украинцем.

Более того, В.Лонский установил личный рекорд в помещении. Он с третьей попытки преодолел 2,28 м и тем самым сравнял свои летние и зимние показатели. Селиверстов с результатом 2,24 второй, а Недосеков занял третье место (2,22 м).

Также на подиум попала украинка Екатерина Табашник, которая установила еще один личный рекорд - на этот раз в помещении. Украинка преодолела 1,92 м и стала второй. Выше прыгнула только чемпионка мира Ласицкене (2,00 м). Наша чемпионка мира среди юниорок Ярослава Магучих была четвертой (1,84 м).

Как сообщал УНН, К.Табашник в этом году выигрывала соревнования в Финляндии.