В Турции уволили около 3 тыс. служащих за попытку госпереворота

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Турции в рамках нового указа о чрезвычайном положении, связанного с попыткой государственного переворота летом прошлого года, освобождены 2 тысячи 756 человек с государственных должностей. Об этом сообщает Hurriet, передает УНН.

При этом во время нынешней волны увольнений своих постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей.

Всего с июля прошлого года было арестовано около 50 тыс. человек, освобождены 110 тыс. сотрудников различных учреждений.

Как сообщал УНН, в Турции в ночь на 16 июля 2016 года состоялась попытка государственного переворота. Власти страны обвиняют в организации путча Фетуллаха Гюлена. В Турции завершено расследование по делу о попытке госпереворота.