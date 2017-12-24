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Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов уступил "Ювентусу"

Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов уступил "Ювентусу"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В заключительном поединке 18-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома обыграл "Рому" в центральном противостоянии тура, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Единственный гол в баталии был забит с углового на 18-й минуте. Защитник Кьеллини выиграл верховую борьбу и нанес удар. Мяч перед собой отбил Алиссон. Однако "сфера" улетела на Бенатия, марокканец нанес удар по перекладине, а со второй попытки отправил мяч в сетку - 1:0.

В турнирной таблице "Старая синьора" набрала 44 очка и отстает только на 1 пункт от "Наполи". "Рома" с 38 очками на 4-й строчке.

Отметим, что с именно с "Ромой" "Шахтер" будет проводить двухматчевую серию за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Как сообщал УНН, Марлос стал лучшим футболистом "Шахтера" на групповом этапе ЛЧ.

Источник: УНН
Теги: Шахтер, Лига чемпионов
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