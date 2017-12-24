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Волкер призвал сохранять санкции против России

Волкер призвал сохранять санкции против России

Курт Волкер

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул важность сохранения санкций против России. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Stampa, передает УНН.

"Очень важно, чтобы санкции оставались в силе, пока существуют причины, почему они были введены. Выполнение минских соглашений является ключевым условием, и санкции стимулируют Россию их придерживаться", - сказал он.

Он также отметил, что санкции должны быть сохранены и через аннексию Крыма.

"Не думаю, что Россия вскоре согласится вернуть Крым, так что мы должны иметь долгосрочную политику непризнания аннексии и оставлять в действии санкции", - заявил спецпредставитель Госдепа.

Напомним, К.Волкер заявил, что США не изменили решения о предоставлении Украине летального оружия.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции, Курт Волкер
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