Волкер призвал сохранять санкции против России

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул важность сохранения санкций против России. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Stampa, передает УНН.

"Очень важно, чтобы санкции оставались в силе, пока существуют причины, почему они были введены. Выполнение минских соглашений является ключевым условием, и санкции стимулируют Россию их придерживаться", - сказал он.

Он также отметил, что санкции должны быть сохранены и через аннексию Крыма.

"Не думаю, что Россия вскоре согласится вернуть Крым, так что мы должны иметь долгосрочную политику непризнания аннексии и оставлять в действии санкции", - заявил спецпредставитель Госдепа.

Напомним, К.Волкер заявил, что США не изменили решения о предоставлении Украине летального оружия.