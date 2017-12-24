Сегодня исполнилось 35 лет с первого полета Ан-124 "Руслан"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что сегодня исполнилось 35 лет со дня первого полета Ан-124 "Руслан", изготовленном на киевском авиазаводе им.Антонова. Об этом П.Порошенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 "Руслан". Модель, проверенная годами, до сих пор одна из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов. Подтверждением этого стал нынешний контракт завода Антонов и французской компании "Боллоре" - наши АН-124 будут перевозить европейские спутники и оборудование для них", - написал Президент.

Как сообщал УНН, украинский-саудовский грузовой самолет Ан-132D покажут на Dubai Air Show.