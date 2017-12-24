Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 декабря 2017 22:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Сегодня исполнилось 35 лет с первого полета Ан-124 "Руслан"

Сегодня исполнилось 35 лет с первого полета Ан-124 "Руслан"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что сегодня исполнилось 35 лет со дня первого полета Ан-124 "Руслан", изготовленном на киевском авиазаводе им.Антонова. Об этом П.Порошенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 "Руслан". Модель, проверенная годами, до сих пор одна из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов. Подтверждением этого стал нынешний контракт завода Антонов и французской компании "Боллоре" - наши АН-124 будут перевозить европейские спутники и оборудование для них", - написал Президент.

Как сообщал УНН, украинский-саудовский грузовой самолет Ан-132D покажут на Dubai Air Show.

Источник: УНН
Теги: самолет, полеты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.