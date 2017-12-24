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Папа Римский попросил мира для народов, страдающих от затяжных конфликтов

Папа Римский попросил мира для народов, страдающих от затяжных конфликтов

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Папа Римский Франциск накануне Рождества попросил мира для всего мира, особенно для народов, страдающих от затяжных конфликтов, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

“В молитвенном ожидания рождения Иисуса, Князя Мира, просим дару мира для всего мира, особенно для народов, страдающих от последствий продолжающихся конфликтов. В частности, вновь обращаюсь с призывом, чтобы по случаю святого Рождества похищенные лица — священники, монашествующие и миряне — были отпущены и смогли вернуться в свои дома. Помолимся за них”, — сказал Папа Франциск после проговаривание молитвы “Ангел Господень”.

Также Папа Римский вспомнил о населении филиппинского острова Минданао, пострадавшем от последствий непогоды.

“Пусть милосердный Бог примет души умерших и утешит тех, которые страдают от этого стихийного бедствия. Помолимся за этих людей”, — призвал он.

Как сообщал УНН, 17 декабря в Украине прибыл Вифлеемский огонь мира.

Источник: УНН
Теги: Рождество, Папа Римский
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