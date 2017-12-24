Генштаб опроверг информацию об украинском военном, который якобы просил в РФ статус беженца

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Информация российских СМИ об украинском военном, который якобы пересек границу и просил у российской стороны предоставить ему статус политического беженца из-за неуставных отношений, не соответствует действительности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

"Информация, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее в российских СМИ появилась информация, что на одном из пунктов пропуска в Брянской области украинский военнослужащий-контрактник обратился к российским пограничникам с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ в Брянской области заявили, что свой поступок военнослужащий объяснил "неуставными взаимоотношениями в украинской воинской части".