Мобильные комплексы биометрического контроля заработают на границе с РФ 27 декабря

КИЕВ. 24 декабря. УНН. С 27 декабря в Украине в местах вероятного нелегального пересечения российско-украинской границы заработают мобильные комплексы биометрического контроля. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает УНН.

"Внимание! Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будет введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами ", - написал З.Шкиряк.

Он также напомнил, что с 1 января 2018 года биометрический контроль заработает на всех пунктах пропуска украинско-российской границы.

Как сообщал УНН, 21 декабря Госпогранслужба презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев.