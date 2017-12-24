Под Авдеевкой боевики более часа обстреливали позиции ВСУ

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Боевики в пригороде Авдеевки больше часа вели обстрел украинских позиций из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаб АТО, передает УНН.

Всего в течение дня боевики совершили два провокационных обстрела позиций сил АТО. Оба нарушения режима перемирия произошли на донецком направлении.

“В пригороде Авдеевки враг более часа вел прицельный огонь по нашим оборонных укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии”, — сообщили в штабе.

При этом отмечается, что подразделения ВСУ обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 23 декабря, один украинский военный погиб, еще один ранен.