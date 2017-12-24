Заблудившегося в горах на Прикарпатье туриста нашли мертвым

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Туриста, в субботу вечером решил самостоятельно подняться на вершину горы Хомяк и заблудился, нашли мертвым. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"В 16:00 в местном ручье села Поляница, в районе горы Хомяк, обнаружено тело заблудившегося туриста. В 18:30 горные спасатели на носилках транспортировали тело к автомобилю на расстоянии около 1 км и передали работникам полиции. Причина смерти устанавливается", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 23 декабря в 17:30 к спасателям поступило сообщение, что во время восхождения на гору Хомяк заблудился житель Ивано-Франковска, который, несмотря на наступление темного времени суток, решил самостоятельно подняться на вершину горы. Мужчина с друзьями временно проживал в селе Поляница Яремчанского горсовета.