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Из-за непогоды в аэропорту Инчхона отменили 1400 рейсов

Из-за непогоды в аэропорту Инчхона отменили 1400 рейсов

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Сильный туман на западном побережье провинции Кенгидо и других провинций в центральной Кореи в субботу и воскресенье привел к отмене большого количества рейсов и задержек в аэропорту Инчхон в выходные и на Рождество, передает УНН со ссылкой на koreaherald.

Туман отступил, но отменены ранее рейсы повлияли на график полетов в крупнейшем аэропорту страны.

Согласно сообщениям администрации аэропорта, в понедельник 280 рейсов были задержаны из-за реорганизации, еще два были отменены из-за отсутствия бронирования, по состоянию на 1:00 утра.

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В субботу 562 рейса были отменены или отложены. В воскресенье еще 560 были отменены или задержаны. Если учитывать отмененные в понедельник рейсы, во время Рождественских праздников из-за тумана было отменено 1400 рейсов.

После больших туманов, органы власти аэропорта мобилизовали 120 сотрудников и работали в аварийном режиме в течение 24 часов.

Рейсы, задержанные в субботу, были перенесены на воскресенье, а в аэропорту за день наблюдался рекордный поток рейсов.

Источник: УНН
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