ФБР расследует связи банка на Кипре с Кремлем

КИЕВ. 25 декабря. УНН. ФБР сделало запрос в правительство Кипра с просьбой оказать финансовую информацию о ликвидирован банк FBME, который использовали состоятельные россияне с политических кругов и был обвинен правительством США в отмывании денег. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники, передает УНН.

Запрос поступил в то же время, когда Кипр стал ключевой отраслью интересов для американского спецпрокурора Роберта Мюлера, возглавляющего расследование возможного сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Кремлем в 2016 году.

Источники издания сообщили, что федеральные следователи и Казначейство США обратились в Центральный банк Кипра в ноябре, с просьбой предоставить им подробную информацию о FBME, закрытого в этом году.

Также отмечается, что запрос был связан с продолжающейся проверкой финансовых дел Пола Манафорта, бывшего руководителя кампании Трампа, которому были предъявлены обвинения в октябре, и финансовыми операциями, которые происходили между бывшими советскими государствами и США через кипрские банки.

FBME, ранее известный как Федеральный банк Ближнего Востока, был основан в Танзании, но около 90% его банковских операций проводилось на Кипре. В отчете сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США за 2014 сказано, что банк является институтом, который в первую очередь вызывает подозрения в отмывании денег.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп надеется на то, что спецпрокурор Роберт Мюллер в ближайшее время завершит расследование по поводу вмешательства извне в ходе избирательной кампании 2016 года.



