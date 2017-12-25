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Боевики заявили, что обмен удерживаемыми лицами пройдет 27 декабря

Боевики заявили, что обмен удерживаемыми лицами пройдет 27 декабря

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Обмен пленными между Киевом и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" пройдет 27 декабря по формуле "306 на 74". Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко по итогам встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Во встрече также принимали участие лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук и глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Сегодня были обсуждены последние условия, и 27 числа этого месяца состоится обмен по формуле "306 на 74"... Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний", - сказал Захарченко.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла договоренностей о обмене пленными к новогодним праздникам.

Источник: УНН
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