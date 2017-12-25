Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 декабря 2017 14:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Санта Клаус на Рождество пролетел над Украиной

Санта Клаус на Рождество пролетел над Украиной

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Санта Клаус в рамках своего ежегодного турне в Рождество пролетел над Украиной. Об этом свидетельствуют данные NORAD Tracks Santa - программы для от слежения маршрута Санты, запущенной Объединенным командованием ПВО США и Канады (NORAD), передает УНН.

Согласно данным NORAD Tracks Santa Санта Клаус вечером в воскресенье пролетел над оккупированной территорией Донецкой области. После этого он направился дальше в города Восточной Европы.

В рамках рождественского турне Санта доставил около 7 млрд подарков. Согласно трекеру, сейчас он находится над Тихим Океаном.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные военных, Объединенное командование ПВО США и Канады зафиксировало сани Санта-Клауса. Морской полковник Боб Броди с 601-го авиационного оперативного центра отметил, что истребители будут "летать вдоль крыла (Санта-Клауса) в ближайшем эскорте".

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.