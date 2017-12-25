В Москве автобус въехал в подземный переход, есть погибшие

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В столице России москве автобус въехал в подземный переход, 15 человек пострадали еще четыре погибли, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"В Москве на Можайском шоссе автобус въехал в пешеходный переход. Четыре человека погибли, еще пятнадцать пострадали", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в результате столкновения поезда и школьного автобуса на юге Франции погибли пять человек, еще 23 - пострадали.