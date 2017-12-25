Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 декабря 2017 14:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Москве автобус въехал в подземный переход, есть погибшие

В Москве автобус въехал в подземный переход, есть погибшие

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В столице России москве автобус въехал в подземный переход, 15 человек пострадали еще четыре погибли, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"В Москве на Можайском шоссе автобус въехал в пешеходный переход. Четыре человека погибли, еще пятнадцать пострадали", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Как сообщал УНН, в результате столкновения поезда и школьного автобуса на юге Франции погибли пять человек, еще 23 - пострадали.

 

 

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.