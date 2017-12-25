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Понедельник, 25 декабря 2017, 14:12 • Алёна Мазуренко
В Москве автобус въехал в подземный переход, есть погибшие
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В столице России москве автобус въехал в подземный переход, 15 человек пострадали еще четыре погибли, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"В Москве на Можайском шоссе автобус въехал в пешеходный переход. Четыре человека погибли, еще пятнадцать пострадали", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в результате столкновения поезда и школьного автобуса на юге Франции погибли пять человек, еще 23 - пострадали.
В станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8- Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017
Источник: УНН
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