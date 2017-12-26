В Харькове взорвали автомобиль правоохранителя

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В понедельник утром в Харькове взорвали автомобиль сотрудника правоохранительных органов, факт инцидента был внесен в единый реестр досудебных расследований. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникаций Управления Национальной полиции Харьков.

"Информация (о взрыве - ред.) поступила в девять утра. На месте происшествия было руководство управления национальной полиции в Харьковской области, руководство Шевченковского отдела полиции - это территориально, где это событие произошло, эксперты взрывотехнического управления и следственно-техническая группа", - сообщили в ГУНП.

Как сообщили в полиции, говорить о количестве взрывных устройств пока рано.

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"Повреждена переднюю часть внедорожника, это произошло в результате прикрепленных к машине взрывных устройств, сколько именно - сейчас рано говорить. Также незначительные повреждения получили 7 автомобилей, которые были припаркованы рядом. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу, и уже есть регистрация, факт происшествия был внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 348 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Санкция статьи, по уголовному кодексу Украины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение", - отметили в отделе коммуникации.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что утром в Харькове взорвали автомобиль бывшего заместителя главы Нацполиции региона, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина.

По информации правоохранителей, в результате взрыва никто не пострадал.

"Пострадавших нет", - сказали в управлении.