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Папа Римский Франциск призвал к Миру в Украине

Папа Римский Франциск призвал к Миру в Украине

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Папа Римский Франциск присоединился с украинцами к Молитве Мира для дорогой украинской земли в Соборе Святого Петра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины при Святом престоле (Ватикан).

Во время воскресной молитвы "Ангелус Господень" Папа Франциск поздравил в несколько тысяч украинское общество, которое присутствовало на площади Святого Петра в Ватикане.

В своем послании глава католической церкви призвал молиться за мир и прилагать усилия для того, чтобы его достичь.

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"Сегодня, когда над миром дуют ветры войны, а уже неактуальна модель развития и в дальнейшем порождает общечеловеческую, общественную и экологическую деградацию, Рождество заново возвращает нас к знаку Ребенка, приглашает распознать Его в лицах детей", - сказал Папа Франциск, вспоминая о жителях стран, где не прекращаются конфликты, в частности, Святой Земли, Ближнего Востока, ряда африканских стран, Венесуэлы и Украины.

Источник: УНН
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