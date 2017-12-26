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Появилось видео того, как автобус в Москве влетел в подземный переход

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Автобус в Москве влетел в подземный переход, в сети появилось видео происшествия, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В частности, на видео видно момент наезда автобуса на людей в пешеходном переходе на станции метро Славянский бульвар в Москве.

Водителя задержали и увезли в отдел полиции.

Как сообщили изданию источники в экстренных службы Москвы, предварительно рассматриваются две версии: автобус могли "подрезать", или у него отказали тормоза.

Напомним, в столице России Москве автобус въехал в подземный переход, 15 человек пострадали еще четыре погибли.

Источник: УНН
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