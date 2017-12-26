Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 декабря 2017 03:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Во время ДТП с автобусом в Москве погибли пять человек

Во время ДТП с автобусом в Москве погибли пять человек

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В результате ДТП, которое произошло стогодни на западе Москвы, погибли 5 человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на местные правоохранительные органы, передает УНН.

Следствием рассматриваются две версии инцидента: водитель не справился с управлением, или автобус был неисправен, сообщили изданию в ГУ МВД РФ.

Полиция подтвердила задержание водителя автобуса, который въехал в переход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео того, как автобус в Москве влетел в подземный переход

Как сообщили изданию источники в экстренных службы Москвы, предварительно рассматриваются две версии: автобус могли "подрезать", или у него отказали тормоза.

Напомним, 25 декабря в столице России Москве автобус въехал в подземный переход.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.