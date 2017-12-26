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Власти Франции намерены через суд закрыть представительство "ДНР"

Власти Франции намерены через суд закрыть представительство "ДНР"

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Во Франции 11 января состоится судебное заседание, на котором французский прокурор потребует закрытия так называемого "представительства ДНР" в Марселе. Об этом заявил глава "представительства" ДНР Юбер Файяр, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Я получил повестку на 11 января в суд Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не придерживаемся Венской конвенции", - заявил Файяр корреспонденту агентства.

Файяр отметил, что "это политический вопрос", поэтому от ассоциации требуют соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Наша ассоциация не угрожает никому, мы не террористическая организация. И мы были очень удивлены этой инициативой. Например - наша последняя акция заключалась в обмене открытками между детьми из Франции и детьми из Донбасса. Это же не террористическая акция, не так ли?" - добавил Файяр.

Сейчас ассоциация ищет адвоката, который бы мог отстоять ее право на существование.

Также он заверяет, что это не помешает их делам. Файар заверил, что он придет в суд и все объяснит.

Как сообщал УНН, во французском Марселе официально открыли представительство "Донецкой Народной Республики".

Источник: УНН
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