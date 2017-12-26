Власти Франции намерены через суд закрыть представительство "ДНР"

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Во Франции 11 января состоится судебное заседание, на котором французский прокурор потребует закрытия так называемого "представительства ДНР" в Марселе. Об этом заявил глава "представительства" ДНР Юбер Файяр, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Я получил повестку на 11 января в суд Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не придерживаемся Венской конвенции", - заявил Файяр корреспонденту агентства.

Файяр отметил, что "это политический вопрос", поэтому от ассоциации требуют соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Наша ассоциация не угрожает никому, мы не террористическая организация. И мы были очень удивлены этой инициативой. Например - наша последняя акция заключалась в обмене открытками между детьми из Франции и детьми из Донбасса. Это же не террористическая акция, не так ли?" - добавил Файяр.

Сейчас ассоциация ищет адвоката, который бы мог отстоять ее право на существование.

Также он заверяет, что это не помешает их делам. Файар заверил, что он придет в суд и все объяснит.

Как сообщал УНН, во французском Марселе официально открыли представительство "Донецкой Народной Республики".