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Понедельник, 25 декабря 2017, 16:12 • Сергей Куркович
Телеканал НВО признал поединок Кличко-Джошуа лучшим боем года
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/IBO 28-летним Джошуа против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе 41-летнего Украинская Владимира Кличко объявили лучшим поединком 2017 по версии американского телеканала НВО, передает УНН.
За данный поединок отдали свои голоса 9 из 12 экспертов телеканала. Второе место с тремя голосами заняла ничейная битва между Геннадием Головкиным и Саулом Альваресом в среднем весе.
Стоит отметить, что после боя с британцем Кличко долго решал, стоит ли оставаться в боксе, но в итоге решил уйти.
Напомним, что другое издание также избирало битву Кличко - Джошуа лучшим поединком.
Как сообщал УНН, Кличко награждали призом за бой с Джошуа.
Источник: УНН
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