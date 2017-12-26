Телеканал НВО признал поединок Кличко-Джошуа лучшим боем года

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/IBO 28-летним Джошуа против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе 41-летнего Украинская Владимира Кличко объявили лучшим поединком 2017 по версии американского телеканала НВО, передает УНН.

За данный поединок отдали свои голоса 9 из 12 экспертов телеканала. Второе место с тремя голосами заняла ничейная битва между Геннадием Головкиным и Саулом Альваресом в среднем весе.

Стоит отметить, что после боя с британцем Кличко долго решал, стоит ли оставаться в боксе, но в итоге решил уйти.

Напомним, что другое издание также избирало битву Кличко - Джошуа лучшим поединком.

Как сообщал УНН, Кличко награждали призом за бой с Джошуа.