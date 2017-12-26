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В Одесской мэрии прокомментировали инцидент с пьяной чиновницей за рулем

В Одесской мэрии прокомментировали инцидент с пьяной чиновницей за рулем

ОДЕССА-КИЕВ. 25 декабря. УНН. Относительно сотрудницы департамента админуслуг Одесского горсовета, примут, соответствующее ей поведении кадровое решение. Об этом на своий странице в Facebook написал мэр Одессы Геннадий Труханов, передает корреспондт УНН.

"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она обижала.

Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, недопустимо для работника местного самоуправления.

Соответствующие кадровые решения будут приняты в ближайшее время", - написал Г.Труханов.

Напомним, патрульные Одессы остановили чиновника Одесской мэрии, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.

Источник: УНН
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