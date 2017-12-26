Экс-футболист "Шапекоенсе" забил гол протезом после авиакатастрофы
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Бывший вратарь бразильского ФК "Шапекоенсе" Жаксон Фолмана, который попал в прошлом году в авиакатастрофе, сумел отличиться голом в футбольном поединке, сообщает УНН со ссылкой на Fox Sports.
Фолман сыграл полевого игрока в одном из благотворительных матчей команды друзей наставника сборной Бразилии Тите и тренером "Коринтианса "Фабио Карилли". Несмотря на потерю части ноги, Фолману удалось забить гол протезом.
Стоит отметить, что Фолман после авиакатастрофы был назначен на пост посла "Шапекоенсе".
Напомним, что в катастрофе в ноябре 2016 погибли по меньшей мере 75 человек, а выжило только шестеро.
Как сообщал УНН, другой вратарь "Шапекоенсе", который не полетел с командой на матч с "Атлетико Насьональ" (тогда произошла катастрофа), решил завершить карьеру футболиста.
This is amazing.- Seleção Brasileira (@BrazilStat) 24 декабря 2017 г.
Jackson Follman, the goalkeeper who lost his right leg in the Chapecoense airplane crash scored in a charity match in Brazil. pic.twitter.com/y0KtLCUD1O