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Экс-футболист "Шапекоенсе" забил гол протезом после авиакатастрофы

Экс-футболист "Шапекоенсе" забил гол протезом после авиакатастрофы

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Бывший вратарь бразильского ФК "Шапекоенсе" Жаксон Фолмана, который попал в прошлом году в авиакатастрофе, сумел отличиться голом в футбольном поединке, сообщает УНН со ссылкой на Fox Sports.

Фолман сыграл полевого игрока в одном из благотворительных матчей команды друзей наставника сборной Бразилии Тите и тренером "Коринтианса "Фабио Карилли". Несмотря на потерю части ноги, Фолману удалось забить гол протезом.

Стоит отметить, что Фолман после авиакатастрофы был назначен на пост посла "Шапекоенсе".

Напомним, что в катастрофе в ноябре 2016 погибли по меньшей мере 75 человек, а выжило только шестеро.

Как сообщал УНН, другой вратарь "Шапекоенсе", который не полетел с командой на матч с "Атлетико Насьональ" (тогда произошла катастрофа), решил завершить карьеру футболиста.

Источник: УНН
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