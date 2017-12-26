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ФК "Верес" пополнился первым новичком в зимнее трансферное окно

ФК "Верес" пополнился первым новичком в зимнее трансферное окно

КИЕВ. 25 декабря. УНН. По информации телеканалов "Футбол 1" первым зимним новичком ФК "Верес" стал полузащитник Максим Каленчук, передает УНН.

Возможности полузащитника, который первую часть сезона провел в "Александрии", однако так и не стал игроком основного состава, хорошо известны наставнику ровенчан Юрию Вирту, ведь он входил в тренерский штаб "Стали", когда ее капитаном был именно Каленчук.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне футболист провел 17 поединков и 1 результативную передачу.

Добавим также, сейчас "Верес" занимает 5-е место с 26 очками.

Источник: УНН
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