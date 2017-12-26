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В Карпатах ожидается угроза схода лавин

В Карпатах ожидается угроза схода лавин

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Карпатах ожидается значительная угроза схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"25-26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах содержится значительная (третьего уровня) снеголавинная опасность", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее в пресс-службе ГСЧС предупредили о вероятности лавины в горах Львовской области.

Напомним, начиная с 24 декабря, дневные температуры по всей территории Украины будут выше нуля.

Источник: УНН
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