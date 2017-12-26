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Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на реках Украины

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на реках Украины

КИЕВ. 25 декабря. УНН. По данным Гидрометцентра Украины, в течение 25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0.1- 0.5 м, местами последующий выход воды на поймы рек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Так, 25 - 27 декабря ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) На 0,3 - 1 м, а также на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) На 0,2 - 0,7 м, местами выход воды на заводь.

На р. Стрвьяж в районе гидрологического поста Луки возможен выход воды на пойму, сообщили в Гидрометцентре.

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Источник: УНН
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