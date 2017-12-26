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Чиновница горсовета Одессы будет отвечать в суде за управление в нетрезвом состоянии

Чиновница горсовета Одессы будет отвечать в суде за управление в нетрезвом состоянии

ОДЕССА-КИЕВ. 25 декабря. УНН. Полиция Одессы передаст в суд дело в отношении сотрудницы Департамента предоставления административных услуг городского совета, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и вела себя агрессивно с патрульными. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции Олеси Алла Марченко.

"Согласно ст 130, ч 1 (Кодекса Украины об административных правонарушениях) нарушителя грозит штраф в размере 10,2 тысячи гривен, и лишение права управления автомобилем", - отметила О.Марченко.

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По ее словам, поскольку с женщиной в автомобиле находился ее несовершеннолетний ребенок, полицейские решили не доставлять женщину в райотдел полиции.

Кроме того, нарушительница отказалась от судебно-медицинской экспертизы, которая бы позволила установить уровень алкоголя в ее крови. Этот факт на месте зафиксировали понятые. Сейчас автомобиль чиновницы стоит на штрафплощадке.

Напомним, патрульные Одессы остановили чиновника Одесской мэрии, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.

Источник: УНН
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