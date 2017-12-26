Боевики сегодня не нарушали перемирие

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Сегодняшний день в районе проведения АТО, впервые после вступления в силу новогодне-рождественского перемирия, прошел без нарушений режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО, впервые после вступления в силу новогодне-рождественского перемирия, прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - говорится в сообщении штаба.

В частности, подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина оказалась в топ-10 самых опасных стран мира