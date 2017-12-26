В Киевской области иностранцы сбили на тротуаре женщину с детской коляской

КИЕВ. 25 декабря УНН. В городе Вишневое под Киевом двое иностранцев выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В городе Вишневое под Киевом двое грузин под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Сейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Полтавщине автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

Правоохранители также сообщили, что мужчины пытались скрыться от патрульных.

"Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы - в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия", - добавили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве автобус въехал в подземный переход, есть погибшие

Иностранцев полицейские задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

"Злоумышленниками оказались граждане Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков", - отметили в ведомстве.

Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.