Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Соломоновых островов

КИЕВ. 25 декабря. УНН. У побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.

Сообщается, что толчки были зафиксированы в 17.56 по времени UTC за 179 километров к северо-востоку от города Ауки.

Отмечено, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 16,4 километра.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы цунами также не объявляли.

Как сообщал УНН, недалеко от столицы Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.