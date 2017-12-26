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Понедельник, 25 декабря 2017, 22:04 • Валентина Мартынюк
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Соломоновых островов
КИЕВ. 25 декабря. УНН. У побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.
Сообщается, что толчки были зафиксированы в 17.56 по времени UTC за 179 километров к северо-востоку от города Ауки.
Отмечено, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 16,4 километра.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы цунами также не объявляли.
Как сообщал УНН, недалеко от столицы Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.
Источник: УНН
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