Байден рассказал подробности побега Януковича из Украины

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что в феврале 2014 во время телефонного разговора он посоветовал экс-президенту Украины Виктору Януковичу бежать из Украины. Об этом говорится в мемуарах политика, передает УНН.

“Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, через три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отозвать своих боевиков, и он ушел”, — написал Д.Байден.

Также в своих мемуарах политик отметил, что он предупреждал украинского экс-президента о последствиях его действий в отношении активистов.

“Униженный Янукович сбежал из Украины на следующий день — благодаря мужеству и решимости протестующих”, — добавил Д.Байден.

Как сообщал УНН, суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв до 27 декабря.