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В плену боевиков находятся 170 украинцев - Геращенко

В плену боевиков находятся 170 украинцев - Геращенко

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Сейчас на территории оккупированного Донбасса незаконно удерживают 170 украинцев. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

“У нас есть неутешительная информация о количестве заложников ... По обновленной информации, 170 граждан считаются содержащимися незаконно на территории ОРДЛО”, — сообщила И.Геращенко.

Также она отметила, что эта цифра известна благодаря обращениям родственников и собратьев пленных в СБУ.

“На сегодняшний день боевики подтверждают только 97 человек. 74 человека из них будут освобождены 27 декабря”, — добавила вице-спикер парламента.

Как сообщал УНН, украинская сторона подтвердила готовность обмена содержащимися 27 декабря.

Источник: УНН
Теги: пленные, Геращенко, Донбас
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