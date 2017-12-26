В плену боевиков находятся 170 украинцев - Геращенко

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Сейчас на территории оккупированного Донбасса незаконно удерживают 170 украинцев. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

“У нас есть неутешительная информация о количестве заложников ... По обновленной информации, 170 граждан считаются содержащимися незаконно на территории ОРДЛО”, — сообщила И.Геращенко.

Также она отметила, что эта цифра известна благодаря обращениям родственников и собратьев пленных в СБУ.

“На сегодняшний день боевики подтверждают только 97 человек. 74 человека из них будут освобождены 27 декабря”, — добавила вице-спикер парламента.

Как сообщал УНН, украинская сторона подтвердила готовность обмена содержащимися 27 декабря.