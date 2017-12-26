Третье издание признало Ломаченко лучшим боксером года

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Чемпион мира по версии WBO в весе до 59 кг Василий Ломаченко получил очередное признание по итогам выступлений в 2017 году, информирует УНН со ссылкой на один из самых авторитетных боксерских сайтов мира Fightnews.com.

В номинации “Лучший боксер 2017 года” украинец опередил другого непобедимого боксера Терренса Кроуфорда (32-0, 23 КО), который в этом году завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе, а также обладателя пояса WВC в легчайшем весе Срикасета Сор Рунгвисаи (44 −4-1, 40 КО).

“Три односторонних защиты титула чемпиона мира. И все три раза смущенные соперники отказывались от продолжения боя, чтобы избежать дальнейшего наказания”, — так Ломаченко охарактеризовал в описании Fightnews.

Заметим, что в 2017 году украинец разобрался с тремя визави, защитив свой пояс. Выигрыши полученные над американцем Джейсоном Сосо в 9-м раунде, колумбийцем Мигелем Марриагою в 7-м и кубинцем Гильермо Ригондо в 6-м раунде.

Как сообщал УНН, ранее Ломаченко получал звание лучшего боксера в этом году от ESPN и Boxing News 24.