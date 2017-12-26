Украинский тренер Максимов возглавил футбольный клуб из Азербайджана

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Бывший тренер “Металлурга” и “Оболони” Юрий Максимов получил работу в клубе чемпионата Азербайджана “Кешля”, передает УНН со ссылкой на сайт команды и футбольного агента Вадима Шаблия в Instagram.

Украинский специалист, который в качестве футболиста провел 27 поединков за сборную Украины, получил должность до окончания сезона. В нынешней кампании “Кешля” с 8 очками только на предпоследней 7-й позиции чемпионата Азербайджана.

Стоит отметить, что Максимов уже имел тренерский опыт за рубежом — возглавлял российскую “Мордовию” и казахский “Тараз”. Также руководил украинским “Кривбассом”, ФК “Оболонь” и “Металлург” Д.

Примечательно, что на собрании руководства также было принято решение о назначении нового спортивного директора, которым стал Рамис Хабиб.

Добавим, что клуб из Баку дважды становился чемпионом страны — в 2007 и 2010 годах.

Как сообщал УНН, футбольный клуб “Черноморец” назначил нового тренера.