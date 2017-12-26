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Тропический шторм на Филиппинах: число жертв возросло до 240 человек

Тропический шторм на Филиппинах: число жертв возросло до 240 человек

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Число погибших в результате тропического шторма на Филиппинах возросло до 240 человек, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“На втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао обнаружены тела 240 человек”, — говорится в сообщении.

В частности отмечено, что, по данным полиции, десятки тел были извлечены из реки, которая вышла из берегов.

Напомним, что ранее сообщалось о 200 человек, погибших в результате шторма.

Как сообщал УНН, у восточного побережья Филиппин перевернулся паром с 251 человеком на борту, четверо пассажиров погибли.

Источник: УНН
Теги: Филиппины, погибшие, непогода
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