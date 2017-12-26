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На Сахалине пожилую женщину отвезли в больницу в ковше погрузчика

На Сахалине пожилую женщину отвезли в больницу в ковше погрузчика

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В российском городе Шахтерск, что на острове Сахалин, пожилую женщину, которая упала с балкона, доставили в больницу в ковше погрузчика. Об этом пишет издание "Углегорские новости", передает УНН.

Сообщается, что 26 декабря пожилая женщина выпала из окна четвертого этажа. Жизнь ей спасли снежные заносы во дворе, которые смягчили приземление. Именно благодаря снегу женщина осталась жива.

Получив сообщение об инциденте, машина скорой помощи добраться до места происшествия не смогла из-за переметов. Чтобы предоставить пострадавшей срочную медицинскую помощь, пришлось пойти на экстренные меры: женщину положили в ковш погрузчика - так ее довезли до больницы.

Очевидец происшествия сообщил изданию, что пожилая женщина вышла на балкон покурить. Как сообщают некоторые СМИ, оттуда ее сдуло сильным ветром.

Источник: УНН
Теги: Россия, непогода
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