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Обыск у школьного психолога в Крыму провели из-за повреждения газопровода

Обыск у школьного психолога в Крыму провели из-за повреждения газопровода

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В оккупированном Крыму в Симферополе российские силовики обыскали дом школьного психолога Асене Мисиратовой, в связи с повреждением газопровода 31 октября в Алуште. Об этом сама Мисиратова рассказала огбщественному объединению "Крымская солидарность", передает УНН.

"Где-то в 06:30, может быть в 06:45 позвонили в дверь, попросили убрать детей в зал. Нас отвели в кухню, попросили достать все документы, компьютер. Они этот все изучали, смотрели. Потом составили какой-то протокол и начали проводить обыск, начиная с кухни", - рассказала Мисиратова.

По словам Мисиратовой, причиной обыска силовики назвали взрыв газопровода, который произошел в Алуште 31 октября. В результате обыска ничего не изъяли.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму опять проходят обыски у жителей Симферополя.

Источник: УНН
Теги: Крым, обыск
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