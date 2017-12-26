Прошлые сутки в АТО прошли без потерь среди украинских военных

КИЕВ. 26 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения, кроме того незаконные вооруженные формирования существенно уменьшили количество провокаций. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции погибших и раненых в рядах украинских войск нет", - сообщил пресс-секретарь.

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В общем по словам Мотузяника, за минувшие сутки российские оккупационные войска осуществили два обстрелы позиций вооруженных сил Украины по всей линии разграничения. Украинские военные огонь не открывали.