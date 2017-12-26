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Более 1,4 тыс. Правоохранителей получили травмы во время массовых мероприятий - Князев

Более 1,4 тыс. Правоохранителей получили травмы во время массовых мероприятий - Князев

КИЕВ. 26 декабря. УНН. С начала 2017 года, при обеспечении общественного порядка травмированы 1443 сотрудника полиции и Нацгвардии. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявления председатель Нацполиции Сергее Князев, передает корреспондент УНН.

"Среди всех массовых мероприятий, более 800 проходили со схватками, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Только во время последних мероприятий было травмировано 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года, при обеспечении общественного порядка травмированы 1443 сотрудники полиции и Нацгвардии. Это разные степени травм - от легких до тяжелых телесных повреждений ", - сообщил С. Князев.

Он также добавил, что в 2017 году была продолжена реорганизация участковых инспекторов полиции, штат которых был увеличен на 600 должностей, но "это не окончательно".

"Это даст возможность донести полицейское сообщество в каждый населенный пункт", - резюмировал председатель Нацполиции.

Как сообщал УНН, в Украине за год провели 72 000 акций с участием 28 млн граждан.

Источник: УНН
Теги: массовые беспорядки, полиция
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