США достигли "исторического" сокращение бюджета ООН почти на 300 млн долларов

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Соединенные Штаты достигли сокращение бюджета ООН на сумму 285 млн долларов, что является "историчен сокращением расходов". Об этом заявила посол США при ООН Ники Хейли, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Неэффективность и затратность ООН общеизвестны. Мы не позволим, чтобы щедростью американского народа пользовались без отчетности. Это историческое снижение расходов - в дополнение к другим шагам по более эффективному и подотчетному ООН - является значительным шагом в верном направлении. Хотя мы рады результатам бюджетных переговоров, будьте уверены, что мы продолжим искать пути повышения эффективности ООН, защищая наши интересы", - заявила посол США при ООН Никки Хейли, комментируя сокращение бюджета ООН.

Отметим, что США финансируют примерно 22 процента бюджета ООН и 29 процентов миротворческих операций.

Ранее представительство США при ООН опубликовало заявление о том, что "Соединенные Штаты провели успешные переговоры о сокращении бюджета ООН на 285 млн долларов" на 2018-2019 годы".

"К тому же, мы уменьшили раздутые расходы ООН на управление и функции поддержки, усилили ключевые приоритеты США в мире и укрепили дисциплину и подотчетность в системе ООН", - говорится в заявлении.

Эта экономия проводится в дополнение к снижению расходов на 200 млн долларов, которое было ранее объявлено генеральным секретарем ООН Антонио Гуттерешем.

Напомним, 24 декабря Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет всемирной организации на 2018-2019 годы в размере 5,39 млрд долларов США.



